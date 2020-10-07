فلكي روسي: بنروز وضع الأسس لدراسة الثقوب السوداء

شكلت نظريات وضعها الحائز جائزة نوبل في الفيزياء، روجر بنروز، في ستينيات القرن الماضي أساسا للفيزياء الفلكية المعاصرة، لدراسة ورصد الثقوب السوداء والنجوم النيترونية وغيرها.

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صرح بذلك رئيس معهد "شتانبيرغ" الحكومي الروسي للفلك، قسطنطين بوستنوف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال إن "الثقوب السوداء والنجوم النيترونية وغيرها من الأجرام الفضائية فائقة الكتلة تعكس قوانين فيزيائية أساسية تتحكم في عمل الكون.

وقد أثبت ، روجر بنروز، عددا من النظريات المتعلقة بالثقوب السوداء. وأجرى بعض التجارب الذهنية التي تستخدم اليوم على نطاق واسع لدراسة العمليات الأكثر تطرفا في الكون.

وعلى وجه الخصوص فإن نظريات، بنروز ساعدت العلماء في وصف عملية انبعاث حزم ضيقة فائقة القوة من المادة والطاقة من قبل الكوازارات باعتبارها نوى نشيطة للمجرات.

ويعتمدها العلماء حين يرصدون أجراما فضائية تقع في مناطق تبعد عن المنظومة الشمسية مسافة تعادل مليارات السنوات الضوئية. وساعدت تلك الاكتشافات بدورها الحائزيْن جائزة نوبل، رينهارد جينزل وأندريا غيز في إثبات وجود ثقب أسود عملاق وسط درب التبانة.

يذكر أن الباحث البريطاني روجر بنروز والفلكي الألماني، رينهارد جينزل وعالمة الفيزياء الفلكية الأمريكية، أندريا غيز، منحوا جائزة نوبل لقاء الدراسات المتعلقة بالثقوب السوداء.

المصدر: تاس