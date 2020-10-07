تحديد موقعين محتملين لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

حدد الخبراء موقعين محتملين لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في وحدة "زفيزدا" الروسية وسوف يستخدم طاقم المحطة كاميرات الأشعة تحت الحمراء لتحديده بدقة.

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وقال خبير في مركز إدارة الطيران، "يوجد حاليا موقعين محتملين لتسرب الهواء. لذلك يجب استخدام كاميرا GoPro التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتحديد مكان تسرب الهواء بالضبط".

واشار الخبير، إلى أن المكان المحتمل الأول، لتسرب الهواء، يقع في منطقة معدات اتصالات النطاق العريض. والمكان الثاني في منطقة الأنابيب، حيث تم تحديد المكان الأول استنادا إلى اتجاه حركة ذرات الغبار، الذي رصدته كاميرا GoPro.

وقد طلب خبير في مركز هيوستن لإدارة الرحلات الفضائية من رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كيسيدي، تسليم الكاميرا التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء مع البطاريات إلى رواد الفضاء الروس، لاستخدامها في البحث عن مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية وتحديد مكانه في وحدة "زفيزدا" بالضبط.

ويذكر أن رواد الفضاء استخدموا سابقا في البحث عن مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية كاميرات GoPro وشرائح رقيقة من قصاصات الورق والبلاستيك وأكياس النايلون وشريط لاصق وحتى سماعة طبية. ولكن لم يتم تحديد مكان تسرب الهواء بالضبط.

المصدر: نوفوستي