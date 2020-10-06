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خمسة كويكبات في طريقها إلى الأرض خلال 4 أيام فقط!

الفضاء

خمسة كويكبات في طريقها إلى الأرض خلال 4 أيام فقط!
Gettyimages.ru MARHARYTA MARKO
صورة تعبيرية
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انتشر تحذير آخر من وكالة ناسا حول وابل وشيك من الحطام الفضائي، يتمثل في ما لا يقل عن 5 كويكبات تحلق قربنا الأربعاء بحلول يوم الخميس.

خمسة كويكبات في طريقها إلى الأرض خلال 4 أيام فقط!
© NASA Asteroid Watch

وبداية، سيمر 2020 RV2، الذي يبلغ قطره نحو 25 مترا، عند مسافة 5.69 مليون كم. ويأتي التالي في 6 أكتوبر، حيث يتحرك 2020 RR2 (بقطر 26 مترا) على مسافة آمنة تبلغ 6.2 مليون كم.

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أما يوم الأربعاء، فيتجاوز كويكب 2020 RK2 البالغ قطره 46 مترا، كوكبنا على مسافة 3.8 مليون كيلومتر. وفي اليوم نفسه، يمر 2019 SB6 (قطره 15 مترا) من مسافة 4.5 مليون كم.

وأخيرا، يحلّق 2020 SR6 (بقطر 25 مترا) قرب الأرض على مسافة 2.7 مليون كم، في 8 أكتوبر.

وليس من المستغرب، نظرا للحالة القاتمة المستمرة التي تحدق بسكان كوكب الأرض من جميع الجوانب، أن الكويكبات بدأت الآن في الظهور بشكل كبير في روح الدعابة على الإنترنت.

ويطرح الناس أفكارا سينمائية عن الكويكبات، ولكن مع لمسة سخيفة تليق بهذا العام المحير حقا.

ولحسن الحظ، لا يوجد خطر مباشر من الفضاء الخارجي في الوقت الحالي.

المصدر: RT

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