"سبيس إكس" توقع اتفاقية تصنيع أقمار صناعية عسكرية مع البنتاغون

وقع البنتاغون مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة اتفاقية تصنيع الأقمار الصناعية التي ستستخدم لتعقب إطلاق الصواريخ.

أفادت بذلك في 5 أكتوبر وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الإلكتروني حيث قالت إن شركة L3 Harris Technologies وقعت مع البنتاغون اتفاقية مماثلة. وبلغ السعر الإجمالي للاتفاقيتين 342 مليون دولار.

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وأفاد الموقع بأن كلا الشركتين التزمتا بإنتاج 4 أقمار صناعية من هذا النوع بحلول عام 2022 المالي.

يذكر أن "سبيس إكس" كانت قد وقعت في وقت سابق مع البنتاغون اتفاقية بمبلغ 316 مليون دولار تقضي بإنتاج الأقمار الصناعية العسكرية أعوام 2022 – 2027.

هذا وأعلنت شركة "سبيس إكس" الاثنين 5 أكتوبر عن تأجيل إطلاق صاروخ "فالكون - 9" الحامل 60 قمرا صناعيا للاتصالات.

وقال رئيس الشركة، إيلون موسك إن 800 قمر صناعي تعتبر عددا كافيا لتشكيل شبكة الإنترنت الفضائي السريع في مرحلة أولى لإنشائها.

المصدر: تاس