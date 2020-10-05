روسيا تطلق في نوفمبر المقبل صاروخ "أنغارا" الثقيل

ستطلق روسيا صاروخا اختباريا ثقيلا ثانيا من طراز " "أنغارا – آ5" يوم 24 نوفمبر المقبل من مطار "بليسيتسك" الفضائي.

صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية في القطاع الفضائي الروسي.

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يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية كانت قد أفادت في أغسطس الماضي بأن مطار "بليسيتسك" بدأ التحضيرات لإطلاق صاروخ أنغارا – آ5" الثقيل.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن أول صاروخ روسي ثقيل من طراز "أنغارا- آ5" أطلق في ديسمبر عام 2014 من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

ثم تم تعليق مشروع صواريخ "انغارا" لتكلفته الباهظة. واتخذ قرار بتصميم صاروخ "سويوز - 5" الذي سيحل محله. لكن بعد تولي دميتري روغوزين منصب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" استؤنف المشروع مجددا مع شرط التخفيض من كلفته ومع الاحتفاظ بمشروع صواريخ "سويوز - 5" و"سويوز-6" التي يفترض أن تنتقل لاحقا إلى وقود غاز الميثان البيئي.

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وتنشأ حاليا في مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا منصة لإطلاق صواريخ "أنغارا" الثقيلة وفائقة الثقل. ويتوقع أن تطلق كل الصواريخ من طراز "أنغارا" بعد إنجاز إنشاء المنصة الخاصة بها من مطار "فوستوتشني" فقط.

المصدر: تاس