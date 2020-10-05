منظومة "غلوناس" الروسية تعود للعمل بكامل إمكانياتها

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن منظومة "غلوناس" الملاحية عادت لتعمل بكامل طاقتها بعد صيانة أحد أقمارها.

وقال بيان صادر عن مركز التحكم وتحليل بيانات المنظومة في روسيا "عاد قمر Glonass-K رقم 702 للعمل في المنظومة بعد أن أخرج عن الخدمة لفترة ليخضع لأعمال صيانة، القمر يؤدي حاليا المهام المطلوبة منه بشكل جيد".

وأضاف البيان "القمر المذكور كان قد أطلق إلى الفضاء في 1 ديسمبر 2014، وتم ضمه ليعمل في منظومة أقمار غلوناس عام 2016، وقبل مدة تم توقيفه عن العمل مؤقتا ليخضع لبعض أعمال الصيانة الدورية".

وتعد "غلوناس" حاليا المنافس الأهم لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة لدى الكثيرين لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وتضم هذه المنظومة اليوم 27 قمرا صناعيا، 24 منها تعمل على تأدية مهامها كأقمار للملاحة وتحديد المواقع، وواحد موجود في مدارات الأرض كقمر احتياطي، وآخر يخضع للصيانة، وقمر ما زال في مرحلة الاختبارات الفضائية.

ولتأمين تغطية أرضية شاملة وتقديم الخدمات للمستخدمين تحتاج هذه المنظومة إلى 24 قمرا.

المصدر: فيستي