 
مباشر

منظومة "غلوناس" الروسية تعود للعمل بكامل إمكانياتها

الفضاء

منظومة
Sputnik sergey mamontov
نموذج لقمر صناعي روسي من نوع Glonass-K
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovca

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن منظومة "غلوناس" الملاحية عادت لتعمل بكامل طاقتها بعد صيانة أحد أقمارها.

وقال بيان صادر عن مركز التحكم وتحليل بيانات المنظومة في روسيا "عاد قمر Glonass-K رقم 702 للعمل في المنظومة بعد أن أخرج عن الخدمة لفترة ليخضع لأعمال صيانة، القمر يؤدي حاليا المهام المطلوبة منه بشكل جيد".

وأضاف البيان "القمر المذكور كان قد أطلق إلى الفضاء في 1 ديسمبر 2014، وتم ضمه ليعمل في منظومة أقمار غلوناس عام 2016، وقبل مدة تم توقيفه عن العمل مؤقتا ليخضع لبعض أعمال الصيانة الدورية".

وتعد "غلوناس" حاليا المنافس الأهم لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة لدى الكثيرين لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وتضم هذه المنظومة اليوم 27 قمرا صناعيا، 24 منها تعمل على تأدية مهامها كأقمار للملاحة وتحديد المواقع، وواحد موجود في مدارات الأرض كقمر احتياطي، وآخر يخضع للصيانة، وقمر ما زال في مرحلة الاختبارات الفضائية.

ولتأمين تغطية أرضية شاملة وتقديم الخدمات للمستخدمين تحتاج هذه المنظومة إلى 24 قمرا.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا