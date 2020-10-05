رائدا الفضاء الروسيان يهنئان سكان الأرض بيوم تدشين العصر الفضائي

هنأ رائدا الفضاء الروسيان، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، من متن المحطة الفضائية الدولية سكان الأرض كلهم بيوم تدشين عصر الفضاء

وهي الذكرى الـ63 لإطلاق أول قمر صناعي سوفيتي في 4 أكتوبر عام 1957.

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وقد نشرت وكالة "روس كوسموس" الروسية تسجيل فيديو للتهنئة التي تقدم بها رائدا الفضاء الروسيان.

وأشار رائد الفضاء، أناتولي إيفانيشين إلى أن الاتحاد السوفيتي اتخذ في 4 أكتوبر عام 1957 أول خطوة على طريق غزو البشرية للفضاء الكوني. أما المحطة الفضائية الدولية فهي تعتبر في الوقت الراهن أكبر قمر صناعي في العالم يدور حول الأرض.

يذكر أن الاتحاد السوفيتي أطلق في 4 أكتوبر عام 1957 أول قمر صناعي في العالم بواسطة صاروخ "إر – 7" العابر للقارات من ميدان التدريب الخامس التابع لوزارة الدفاع السوفيتية والذي تحول فيما بعد إلى مطار "بايكونور" الفضائي السوفيتي والروسي.

واستمر تحليق أول قمر صناعي 92 يوما وانتهى في 4 يناير عام 1958 حين احترق في الطبقات العليا لغلاف الأرض الجوي. وجرى تحليقه على ارتفاع 947 كيلومترا حيث قام بـ1440 دورة حول الأرض وقطع مسافة 60 مليون كيلومتر.

المصدر:تاس