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خبراء يحددون السبب المحتمل لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

خبراء يحددون السبب المحتمل لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية
Globallookpress NASA/ZUMAPRESS.com
المحطة الفضائية الدولية
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يعتقد خبراء روس، أن سبب تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية، قد يكون اهتراء الترصيصات المطاطية في منطقة ربط وحدة "زفيزدا" الروسية.

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ويقع هذا المكان في الجزء الخلفي من وحدة "زفيزدا". وهو المكان المخصص لالتحام مركبات "سويوز" الفضائية المأهولة ومركبات الشحن "بروغريس".

ويقول خبير من مركز إدارة الرحلات الفضائية، "في الوقت الحاضر، يعتقد الخبراء أن المكان الأكثر احتمالا لتسرب الهواء، هو شفة مكان التحام المركبات الفضائية، المثبتة بـ 48 مسمارا ملولبا تضغط على شريط ترصيص مطاطين الذي مع مرور الوقت قد تصبح سببا في تسرب الهواء".

وقد طلب من رائدي الفضاء أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، رفع الغلاف الوقائي من آلية الالتحام وتغطية الترصيص المطاطي بشريط لاصق. ومن ثم مراقبة المكان مدة 3-4 ساعات للتأكد من "فاعلية" العملية.

المصدر: نوفوستي

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