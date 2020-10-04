انضم إلى 10 ملايين شخص وارسل اسمك إلى المريخ بثلاث خطوات!

منحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الجمهور فرصة لإرسال أسمائهم إلى المريخ، مع مركبات المهمات التي سترسلها تباعا إلى الكوكب الأحمر.

وقالت "ناسا" عبر "تويتر" إنها أطلقت مهمة "المريخ-2020"، والتي تمثل المرحلة الأولى من أول رحلة ذهاب وإياب للبشرية إلى كوكب المريخ، أوآخر يوليو 2020، ويتوقع هبوطها على سطح المريخ في فبراير 2021.

وحسب "ناسا" حملت المركبة أكثر من 10 ملايين اسم، فيما أوضحت الوكالة أن الذين يرغبون في إرسال اسمهم للمريخ، ولم تسنح لهم الفرصة في المركبة 2020، يمكنهم التسجيل وإرسال أسمائهم في المهمة القادمة والتي ستكون في العام 2026.

ويمكن للجميع التسجيل من خلال 3 خطوات بسيطة، ففي البداية تدخل على هذا الرابط https://go.nasa.gov/Mars2020Pass، ثم تقوم بتعبئة 5 حقول تتضمن الاسم الأول والأخير والدولة والرمز البريدي والرمز الإلكتروني.

وعندما تنتهي من خانة البيانات، ستظهر لك "بطاقة صعود تذكارية" تحمل اسمك، وأسفل البطاقة ستظهر كلمة send، ثم يتم الضغط على المربع فيتم تنزيل صورة لـ"بطاقة تذكارية للصعود إلى المريخ" على جهازك.

وتهدف "ناسا" عبر مركباتها إلى البحث عن علامات الحياة الميكروبية السابقة، وتوصيف مناخ الكوكب وجيولوجيته، وجمع عينات للعودة إلى الأرض في المستقبل، لتمهد الطريق لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر.

المصدر: وكالات