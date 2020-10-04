طاقم محطة الفضائية الدولية يستخدم الأكياس البلاستيكية للعثور على تسرب الهواء

طلب مركز إدارة التحليقات الفضائية الروسي، من طاقم المحطة الفضائية الدولية، البحث في الوحدة الروسية "زفيزدا"، عن مكان تسرب الهواء باستخدام الأكياس والأغشية البلاستيكية.

وقال خبير مختص في المركز، لرائد الفضاء أناتولي إيفانيشين: "تم اتخاذ قرار بفتح كوة RO-PrK (بين حجرة العمل والقمرة الوسيطة لوحدة زفيزدا). وأوصى الخبراء، باستخدام أغشية وأكياس بلاستيكية، للبحث عن التسريب".

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وأشار الخبير، إلى ضرورة وضع الأكياس والأغشية في أماكن مختلفة من الحجرة حيث يوجد "التسريب" وتثبيتها بشريط لاصق، مؤكدا أن الكيس "سينفجر" في مكان تسريب الهواء.

وفي السابق، استخدم رواد الفضاء، شرائح رقيقة من قصاصات الورق والبلاستيك للبحث عن مكان التسريب، حيث تم تعليق هذه الشرائح مع قطع من الرغوة في الحجرة التي يوجد فيها "تسريب" أو تم تركها لتطفو بحرية بداخلها.

وقد تم اكتشاف تسرب للهواء في المحطة الفضائية الدولية، عدة مرات، بما في ذلك في سبتمبر عام 2019، وكذلك في أغسطس - سبتمبر 2020.

وفي وقت سابق، جرى تأكيد عزل القمرة الوسيطة في الوحدة "زفيزدا"، حيث تم اكتشاف التسرب، لمدة 3 أيام.

المصدر: نوفوستي





