مركبة فضائية روسية مكوكية لنقل البضائع من وإلى المحطة الدولية

وقعت مؤسسة "روس كوسموس" مع شركة MTKS الخاصة، اتفاقية لتصميم وصنع مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، لنقل البضائع من و إلى المحطة الفضائية.

إقرأ المزيد



ويستمر سريان مفعول هذه الاتفاقية خمس سنوات، قابلة للتمديد تلقائيا بنفس الشروط. وتعهدت الشركة بصنع هذه المركبة بتكلفة تعادل نصف تكلفة المركبة التي أنتجتها شركة إيلون ماسك.

والغرض من هذه الاتفاقية، هو إنشاء منظومة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، قادرة على نقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، وإعادتها إلى الأرض. حاليا مثل هذه الإمكانية توجد فقط لدى مركبات شركة سبيس إكس الأمريكية.

وسوف تكون المركبة التي تصممها شركة MTKS الروسية، قادرة على نقل حمولة وزنها حوالي ألفي كيلوغرام من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية، وإعادة حمولة لا يزيد وزنها عن 1000 كيلوغرام إلى الأرض.

ويذكر أن نشاط شركة MTKS "نظم النقل الفضائي القابلة لإعادة الاستخدام" بدأ في مايو عام 2019 ، ويتضمن نشاطها الأساسي، إجراء بحوث علمية وابتكارات في مجال العلوم الطبيعية والتقنية.

المصدر: نوفوستي