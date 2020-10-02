لماذا يرتدي رواد الفضاء نظارات القراءة على متن المحطة الفضائية؟

يستخدم بعض رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية نظارات القراءة. ويعود سبب ذلك إلى مرض طول البصر الذي يتطور عندهم مع التقدم في العمر.

صرحت بذلك طبيبة العيون ورئيسة فريق علمي في معهد الدراسات الطبية والبيولوجية في أكاديمية العلوم الروسية، أولغا مانكو، في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقالت: "لا يستخدم نظارات القراءة على متن المحطة الفضائية الدولية إلا من يعانون من طول البصر المرتبط بالعمر، مع العلم أنهم لا يستخدمون عادة النظارات للقراءة على الأرض، لكن ظروف الفضاء الكوني دفعتهم للاستعانة بها لاحساسهم بحاجة أكثر إلى نظارات القراءة على متن المحطة الفضائية".

ويعود هذا الأمر ،حسب طبيبة العيون، إلى أحد أعراض متلازمة العين العصبية الفضائية (SANS )، أي تسطيح مقلة العين، ما يزيد من الانكسار الإيجابي للبصر وعوامل أخرى مرتبطة بالرحلة الفضائية مثل غياب الضوء الطبيعي وما إلى ذلك.

وقالت طبيبة العيون إن كل رواد الفضاء بحاجة إلى فحص البصر قبل الرحلة الفضائية وتكييفه على ظروف الفضاء من ناحية استخدام النظارات. كما من الضروري ضبط البصر في حالة انعدام الوزن وفي فترة ما بعد انتهاء الرحلة الفضائية.

المصدر: نوفوستي