5 كويكبات قادمة نحونا اليوم الأول من أكتوبر!

أعلنت وكالة ناسا أن خمسة كويكبات على الأقل تحوم في رحلات جوية قريبة من الأرض في الأول من أكتوبر وحده.

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ويبدو أن شهر أكتوبر بدأ بضجة كبيرة، حيث يتجه وابل من الصخور الفضائية في طريقه إلينا، على مدار يوم الخميس.

We’ve used a supercomputer to see how hundreds of huge collisions affect rocky #planets with thin atmospheres. This video shows the consequences of different impacts on planets between half and double the #Earth's mass. Find out more 👉 https://t.co/hCylXvXjCu#DUResearchpic.twitter.com/yETFiUmmuN — Durham University (@durham_uni) September 30, 2020

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ومر كويكب 2020 SM4، الذي يبلغ قطره 9.9 متر، على مسافة 3.1 مليون كم، في حين أن 2020 SU5 بطول 15 مترا، عبر بالفعل على بعد مليوني كم.

ويتمثل الزائر الأكبر غير المرغوب به يوم الخميس، في 2020 RJ3، الذي يبلغ نحو نصف ارتفاع الهرم الأكبر في الجيزة، أو 69 مترا، ومن المتوقع أن يمر على بعد 5.85 مليون كم.

ويظهر كل من 2020 SW6 (نحو 6.1 متر) و2020SN (نحو 5.9 متر)، على مسافتي مليون كم و976000 كم على التوالي.

وفي غضون ذلك، كشف باحثون في جامعة دورهام في المملكة المتحدة، عن اعتقادهم أن الأرض ربما فقدت ما بين 10 و60% من غلافها الجوي، في اصطدام كويكب يُشتبه في تكوينه للقمر.

المصدر: RT