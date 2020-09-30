مصر تخطط لإطلاق قمرين صناعيين جديدين إلى الفضاء

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، محمد القوصي، أن بلاده تخطط لإطلاق قمرين صناعيين إلى مدارات الأرض عام 2022.

وقال القوصي: " لدينا عدة مشروعات قيد التنفيذ، ستتوج هذه المشروعات بإطلاق قمرين صناعيين عام 2022.. أول قمر تم تجميع 45% منه من قبل المختصين المصريين، والقمر الثاني هو نتاج مشروع مشترك بين مصر والصين".

وأشار "إلى أن مصر أطلقت في أغسطس ونوفمبر العام الفائت قمرين صناعيين إلى مدارات الأرض، أحدهما قمر طيبة-1 الذي سيساهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت، خاصة في المناطق النائية، وأن بلاده تتعاون مع الصين أيضا لتطوير قمر مصر سات-2، والذي خصصت له الصين عام 2019 منحة قدرها 72 مليون دولار.

وكان القوصي قد قال في مقابلة متلفزة منذ مدة إن " مصر منخرطة في مشروع لتصنيع قمر صناعي مع شركة ألمانية، حيث تشارك وكالة الفضاء المصرية فيه بنسبة 45%، وأنها أنهت قمرا تعليميا بالكامل مع أكثر من جامعة ضمن مشروع (قمر الجامعات)، سيجري إطلاقه في يوليو 2021".

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وتجدر الإشارة إلى أن محمد القوصي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية حاليا، كان قد أشرف على إطلاق أول قمر صناعي لمصر عام 2017، وشارك في وضع قانون لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، فضلا عن وضع مشروع الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة.

المصدر: وكالات