ضيف فضائي يحلق فوق أوروبا ويعود إلى الفضاء الكوني

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية مقطع فيديو مذهلا سجلته إحدى الكاميرات الأوتوماتيكية التابعة لنظام Global Meteor Network الذي يجمع بين هواة الفلك في العالم أجمع.

وصورت الكاميرا شهابا مضيئا دخل الغلاف الجوي للأرض ولم يسقط على سطحها ولم يحترق بل عبر غلافها الجوي أفقيا فوق أوروبا ليعود إلى الفضاء الكوني.

وتعد تلك الظاهرة نادرة جدا. وأنها حدثت صباح يوم 22 سبتمبر الجاري حين حلق الشهاب الساطع فوق هولندا وألمانيا وبريطانيا وخلف وراءه أثرا صغيرا واضحا. وكان يمكن رصده بالعين المجردة.

ESA

ووقعت النقطة السفلى لمسار الشهاب الذي نفذ الغلاف الجوي على ارتفاع 91 كيلومترا. ولم تذكر وكالة الفضاء الأوروبية أية معلومات عن حجم الشهاب وقالت إنه كان من الأجرام السماوية غير المسجلة، لذلك لم يحذر أحد من زيارته.

بينما انتظر الفلكيون يوم 22 سبتمبر زيارة 4 ضيوف فضائية وتوقعوا أن يكون قطر 3 كويكبات 30 مترا. أما الكويكب الرابع فهو بقطر 7 أمنار. وحلقت الضيوف الفضائية كلها على مسافة تزيد عن المسافة بين الأرض والقمر.

فيما يبدو أن حجم الضيف غير المتوقع الذي دخل غلاف الأرض الجوي فوق أوروبا لم يكن صغيرا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا