المحطة الأرضية تستقبل أول إشارة من قمر "مزن سات" الإماراتي

أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن المحطة الأرضية في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة استقبلت أول إشارة من قمر "مزن سات" الذي أطلق الاثنين 28 سبتمبر من روسيا.

وقالت الوكالة "إن المحطة الأرضية الموجودة في حرم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، استقبلت أول إشارة من قمر مزن سات أثناء مروره بأجواء دولة الإمارات، صباح الثلاثاء، بتمام الساعة 1:41 بالتوقيت المحلي".

المحطة الأرضية بأمريكية رأس الخيمة تستقبل بنجاح أول إشارة مفتوحة من "#مزن_سات"#وامhttps://t.co/b3poXo79Mkpic.twitter.com/M23Rm8rbX6 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 29, 2020

وأشار المشرف على مشروع "مزن سات" في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، عبد الحليم جلاد إلى "أن القمر يتواجد في ظروف جيدة، وبطارياته مشحونة بشكل ممتاز".

وقال جلاد: " في المقابل نجحنا في إرسال إشارة التقطها القمر بنجاح وهذا مؤشر مشجع ويدل على أن القمر ماض بثبات في مهمته.. مرور القمر اليوم في أجواء الدولة كان مرورا ناجحا ونتطلع لمروره غدا مساء من أجل التقاط المزيد من المعلومات والمضي قدما في المرحلة المقبلة والأهم المتعلقة بالبدء بالدوران واستقراره في المدار".

صمم هذا القمر 30 طالبا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ليعمل كقمر لمراقبة البيئة في مدارات الأرض على ارتفاع 575 كلم، ويفترض أن تستمر مهمته في الفضاء 3 سنوات.

وسيتولى مختبر الفضاء في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة عملية جمع البيانات المرسلة من القمر وتحليلها بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء راعية المشروع والمحطة الأرضية الأخرى بجامعة خليفة.

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وكان القمر قد أطلق إلى مدارات الأرض يوم الاثنين 28 سبتمبر الجاري، بتمام الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، من قاعدة "بليسيتسك" الروسية، وباستخدام صاروخ روسي من نوع "سويوز -2.1 بي".

المصدر: وكالة أنباء الإمارات+وكالات