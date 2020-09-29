اختبار مسبار "لونا - 25" القمري الروسي في ضواحي موسكو

تعتزم روسيا أن تطلق إلى القمر في أكتوبر عام 2021 مسبار "لونا – 25" وذلك بعد انقطاع زمني دام أكثر من 40 عاما.

وجاء في بيان أصدرته شركة "لافوتشكين" المصنعة للأجهزة الفضائية أن الاختبارات الأرضية الحرارية لنموذج من مسبار "لونا – 25" (لونا – غلوب) الروسي أجريت في الفترة ما بين يوليو الماضي وسبتمبر الجاري في أحد فروع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بمدينة بيريسفيت في ضواحي موسكو.

إقرأ المزيد

وقضت المرحلة الأرضية لاختبار المسبار بخلق ظروف يتعرض لها النموذج الفضائي أثناء تحليقه في الفضاء الكوني، بما في ذلك ظروف الحرارة العالية والمنخفضة جدا وظروف إطلاقه من منصة المطار الفضائي وكذلك ظروف تأثير الأشعة الفضائية وأشعة الشمس على جسمه.

وتمت كذلك محاكاة الضغط الذي يتعرض له المسبار أثناء هبوطه على سطح القمر وعمله هناك.

يذكر أن مسبار "لونا – 25" يفتتح البرنامج القمري الروسي الجديد الذي يقضي بدراسة القمر من مداره وعلى سطحه وكذلك نقل عينات التربة القمرية إلى الأرض.

جدير بالذكر أن مسبار "لونا – 25" كان من المزمع أولا إطلاقه عام 2019، ثم تأجل هذا الموعد إلى عام 2021.

فيما يتعلق بالبعثة القمرية التالية "لونا – 26" فإنها ستتحقق، حسب الخبير الفضائي الروسي، عامي 2023 – 2024.

أما المسبار " لونا – 28" الذي سينقل إلى الأرض عينات من تربة القمر فسيطلق عامي 2026 – 2027.

يذكر أن روسيا لديها كذلك برنامج للرحلات الفضائية المأهولة يقضي بإرسال رواد الفضاء الروس إلى القمر في مطلع ثلاثينات القرن الجاري.

المصدر: تاس