صاروخ روسي يحمل قمرا صناعيا إماراتيا إلى المدار

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن نجاح إطلاق قمر صناعي صغير إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن صاروخا من نوع "سويوز -2.1 بي" انطلق اليوم في تمام الساعة 14:20 بتوقيت موسكو من قاعدة "بليسيتيك" الفضائية الروسية، وحمل على متنه 3 أقمار صناعية روسية للاتصالات من نوع "غوتيتس- إم"، و19 قمرا صناعيا صغيرا، من بينها قمر "مزن سات" الإماراتي.

انطلاق "#مزن_سات" في رحلته العلمية لدراسة الغلاف الجوي للأرض#وامhttps://t.co/9fjK3jkkB7 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 28, 2020

وحول القمر المذكور قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، محمد ناصر: "قمر مزن سات يترجم قدرة الشباب في الإمارات ومن بينهم الطلبة المهتمون بدراسة التخصصات العلمية ذات الارتباط بمجال الفضاء على المساهمة في تحقيق طموحات الدولة في القطاع الفضائي.. مشروع هذا القمر يأتي ضمن الجهود المبذولة لترسيخ التقدم المعرفي في قطاع الفضاء الوطني وتعزيز أنشطة البحث العلمي في الجامعات، لخلق جيل جديد من الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة في خطط تطوير القطاع الفضائي مستقبلا".

سارة الأميري:تم تطوير القمر الاصطناعي ضمن برنامج نقل المعرفة التعليمي في وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة 30 طالباً من جامعة خليفة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. تساهم هذه المشاريع في بناء وتطوير قدرات الطلبة من خلال توفير الفرصة لهم في تطبيق المعرفة التي اكتسبوها اثناء دراستهم pic.twitter.com/FLOdult78u — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 28, 2020

وصمم هذا القمر 30 طالبا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ليعمل كقمر لمراقبة البيئة في مدارات الأرض على ارتفاع 575 كلم، وسيتولى فريق من طلبة الدراسات العليا في جامعة خليفة وطلبة البكالوريوس بالجامعة الأمريكية برأس الخيمة رصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها " إلى المحطة الأرضية الرئيسية في مختبر "الياه سات" في جامعة خليفة والمحطة الأرضية الفرعية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وحول هذا الإنجاز قال نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة الإماراتية، عارف سلطان: " يسعدنا أن نرى نجاح طلبتنا في المساهمة بإنجاز العمل على القمر الاصطناعي الجديد مزن سات والذي تم بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء كما أن لدينا خطة لتصنيع ثلاثة أقمار صتاعية مصغرة أخرى في المستقبل".

المصدر: وكالة الفضاء للإمارات+وكالات