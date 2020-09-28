"بايكونور" تستقبل رواد الرحلة القادمة إلى المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الطاقمين الرئيسي والاحتياطي من رواد الرحلة القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية وصلا إلى قاعدة "بايكونور" للبدء بتدريبات ما قبل الرحلة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "الطاقمان الرئيسي والاحتياطي لمركبة Soyuz MS-17 توجها إلى قاعدة بايكونور الفضائية للبدء بمرحلة تجهيزهم للرحلة المرتقبة إلى المحطة الفضائية.. بعد أن التقط الرواد صورا تذكارية في العاصمة الروسية استقلوا حافلة توجهت بهم إلى مطار تشكالوفسكي بالقرب من العاصمة، ومن هناك تم إرسالهم في رحلتين جويتين خاصتين إلى كازاخستان".

#Видео: торжественные проводы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля #СоюзМС17 в Центре подготовки космонавтов.



✈️ Сейчас два спецборта с космонавтами и астронавтами уже на подлёте к Байконуру pic.twitter.com/ocMeIdBlaN — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 27, 2020

وأشار البيان إلى أن مركز تدريب رواد الفضاء الروسي احتفل بالطاقمين قبل توجههما إلى كازاخستان، وتم توديع أفرادهما بمراسم احتفالية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة Soyuz MS-17 الروسية من المفترض أن تطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 14 أكتوبر القادم، على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a.

Несколько минут назад экипажи пилотируемого корабля #СоюзМС17 прибыли на космодром #Байконур для завершения предстартовой подготовки — https://t.co/27PwSOMAYr



Впереди – комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования pic.twitter.com/os94S1YV6D — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 27, 2020

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ويضم الطاقم الرئيسي للمركبة رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، أما الطاقم الاحتياطي فيضم رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، ورائد الفضاء الأمريكي، مارك فاندي-هاي.

المصدر: فيستي