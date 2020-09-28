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"بايكونور" تستقبل رواد الرحلة القادمة إلى المحطة الفضائية

الفضاء

Sputnik grigory sisov
صورة لإحدى منصات إطلاق الصواريخ في قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الطاقمين الرئيسي والاحتياطي من رواد الرحلة القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية وصلا إلى قاعدة "بايكونور" للبدء بتدريبات ما قبل الرحلة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "الطاقمان الرئيسي والاحتياطي لمركبة Soyuz MS-17 توجها إلى قاعدة بايكونور الفضائية للبدء بمرحلة تجهيزهم للرحلة المرتقبة إلى المحطة الفضائية.. بعد أن التقط الرواد صورا تذكارية في العاصمة الروسية استقلوا حافلة توجهت بهم إلى مطار تشكالوفسكي بالقرب من العاصمة، ومن هناك تم إرسالهم في رحلتين جويتين خاصتين إلى كازاخستان".

وأشار البيان إلى أن مركز تدريب رواد الفضاء الروسي احتفل بالطاقمين قبل توجههما إلى كازاخستان، وتم توديع أفرادهما بمراسم احتفالية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة Soyuz MS-17 الروسية من المفترض أن تطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 14 أكتوبر القادم، على متن صاروخ روسي من نوع  Soyuz-2.1a.

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ويضم  الطاقم الرئيسي للمركبة رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، أما الطاقم الاحتياطي فيضم رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، ورائد الفضاء الأمريكي، مارك فاندي-هاي.

المصدر: فيستي

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