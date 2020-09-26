رائد فضاء يرجح تزويد رواد محطة الفضاء الروسية الجديدة بالسلاح

رجح رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف في فيلم "سويوز إم إس-16: شهر قبل العودة"، احتمال تزويد أطقم محطة الفضاء الروسية الجديدة بأسلحة فردية.

وقال أرتيمييف، إنه في السابق كان رائد الفضاء يتزود "باحتياطي الطوارئ المحمول"، المكون من مسدس بثلاث فوهات، فيما الآن فلم يعد رواد الفضاء يحملون السلاح في رحلاتهم، لأن الأسلحة صارت ممنوعة في الفضاء.

وأضاف: "ربما في وقت ما في المستقبل، عندما ستكون مدد بقائنا في الفضاء أطول، أن تتم إعادة السلاح إلينا".

وفي مايو الماضي، أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، عن نية الوكالة إطلاق محطة فضائية جديدة إلى المدار.

وأضاف أنه سيتم استخدام محطة الفضاء الدولية لمدة 7-10 سنوات أخرى قبل إنهاء خدمتها، ما سيحتم على روسيا "البدء في إطلاق مشروعها الجديد".

المصدر: لينتا رو