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رائد فضاء روسي يحمل معه الكتاب المقدس إلى مركبة "سويوز" الفضائية

الفضاء

رائد فضاء روسي يحمل معه الكتاب المقدس إلى مركبة
Grigory Sisoev
رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكزف
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أعلن رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، أنه ينوي أن يُحضر إلى مركبة "سويوز – إم إس 17" الفضائية الكتاب المقدس وحجرا من جبل "تابور" اليوناني وكيسا به تراب الوطن.

جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقد الخميس 24 سبتمبر الجاري في المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء.

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 وقال: "سأحضر إلى المركبة الفضائية ما اعتبره ذا قيمة خاصة لي، بما في ذلك تراب من أرض الوطن وحجر من جبل "تابور" يعد إشارة نداء لمركبتنا والكتاب المقدس المصور".

يذكر أن البعثة الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية ستنطلق يوم 14 أكتوبر المقبل على متن مركبة "سويوز – إم إس – 15" بواسطة صاروخ " سويوز – 2. 1 آ" الروسي.

وستضم البعثة الروسيين، سيرغي ريجيكوف و سيرغي كود – سفيرتشكوف والأمريكية، كاتلين روبنس. أما الطاقم الاحتياطي فيضم الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف والأمريكي، مارك واندي هاي.

المصدر: تاس

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