محاولة جمع آلاف العينات للأحياء المجهرية في المحطة الفضائية الدولية

تعتزم رائدة الفضاء الأمريكية كاثلين روبينز، خلال ستة أشهر، جمع آلاف المسحات من الأسطح الداخلية للمحطة الفضائية الدولية، لتحديد الأحياء المجهرية التي تعيش مع رواد الفضاء في المحطة.

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ويذكر أن رائدة الفضاء الأمريكية كاثلين روبينز ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية برفقة الروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود- سفيرتشكوف يوم 14 أكتوبر 2020.

وقالت روبينز في مؤتمر صحفي على الإنترنت عقد في وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، "أنا أيضا أهتم بالميكروبات، ونخطط لجمع آلاف العينات منها داخل المحطة الفضائية. ويمكن أن نستخدم معداتنا لتحديد أنواع الميكروبات التي توجد على متن المحطة الفضائية الدولية".

المصدر: نوفوستي