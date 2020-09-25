رائد فضاء روسي يتعهد بأن يكون ودودا ومتفاهما عند اللقاء بممثلين عن حضارات عاقلة أخرى

تعهد رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود-سفيرتشكوف في مؤتمر صحفي عقده في مركز تدريب رواد الفضاء بإظهار الود والتفاهم إذا التقى بنوع من الحياة العاقلة خارج الأرض .

وقال:" أظن أننا سنبدي الود والتفاهم عند لقائنا بحياة عاقلة خارج الأرض، شأنها شأن حياة عاقلة وغير عاقلة أرضية، كما نفعل كل يوم".

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حسب رائد الفضاء لا توجد أية تعليمات بهذا الشأن، إذ أن أحدا لم يشهد إلى حد الآن اهتماما تبديه حضارات عاقلة خارج الأرض".

يذكر أن البعثة الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية ستنطلق يوم 14 أكتوبر المقبل على متن مركبة "سويوز – إم إس – 15" بواسطة صاروخ " سويوز – 2. 1 آ" الروسي.

وستضم البعثة الروسيين، سيرغي ريجيكوف و سيرغي كود – سفيرتشكوف والأمريكية، كاتلين روبنس. أما الطاقم الاحتياطي فيضم الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف والأمريكي، مارك واندي هاي.

المصدر: نوفوستي