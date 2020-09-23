لوكاشينكو يقترح إرسال فريق من الخبراء البيلاروس إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو عن استعداده لإيفاد فريق من الخبراء وعمال الإنشاء إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي لينجزوا بناء منشآته .

جاء ذلك على لسانه خلال زيارته الميدانية لمنطقة الشرق الأقصى الروسي ولقائه بمحافظ إقليم بريمورسكي الروسي ، أوليغ كوجيمياكو.

Sputnik Aleksandr Astafiev

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن الرئيس البيلاروسي قوله:" نريد المشاركة في إنشاء هذا المطار الفضائي واستعراض إمكاناتنا. وإنني جاهز لأن أرسل إلى هناك بضع شركات بيلاروسية لتطوير تعاوننا في هذا الجال".

ومضى قائلا:" لا أعتقد أن اليابانيين أوالكوريين يمكن أن يتفوقوا على خبرائنا من ناحية الجودة والخبرة والأسعار. وسيسعدني أن أزور المطار الفضائي الروسي الجديد في حال عقد اتفاق بشأن مشاركتنا في هذا المشروع".

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ووأشار إلى أن الجانب البيلاروسي سيبذل كل ما في وسعه لتطوير التعاون مع إقليم بريموري الروسي وقال: " نستذكر غالبا ما وطننا الذي يمتد من بريست (المدينة في غرب بيلاروس) إلى فلاديفوستوك ( المدينة في أقصى شرق روسيا وعاصمة إقليم بريموري). ولا نعتبر فلاديفوستوك مدينة غريبة عنا برغم آلاف الكيلومترات التي تفصل بيننا. وإننا جاهزون دائما لتقديم كل مساعدة لإنجاز مشروع المطار الفضائي".

المصدر: تاس