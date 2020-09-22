"روس كوسموس" تقيم احتمال سقوط القمر الصناعي Monitor-E على الأرض

أعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، أن احتمال سقوط بقايا القمر الصناعي الروسي Monitor-E على الأرض ضئيل جدا.

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وقال، "أخذا بالاعتبار كتلة ومقاسات القمر Monitor-E، فإن احتمال سقوط قطع منه لم تحترق في الغلاف الجوي على الأرض ضئيل جدا. وهذا القمر ينتمي إلى فئة النفايات الفضائية".

وأشار المتحدث، إلى أنه وفقًا لمركز المعلومات والتحليل الرئيسي لمنظومة الإنذار الآلي المبكر للحالات الخطرة في الفضاء القريب من الأرض ، في 22 سبتمبر ، في الفترة من الساعة 3.18 إلى الساعة 10.26 بتوقيت موسكو ، يجب أن يدخل القمر Monitor-E في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي.

ويذكر أن القمر Monitor-E أطلق من مطار بليسيتسك الفضائي بواسطة صاروخ النقل "روكوت" في شهر أغسطس 2005. وخلال عمله في الفضاء حصلت فيه مشكلات تقنية جدية، وفي عام 2011 توقف عن العمل نهائيا.

المصدر: نوفوستي