سلاح الجو الأمريكي: قمر صناعي روسي يسقط على الأرض في 22 سبتمبر

سيدخل القمر الصناعي الروسي المعطل من طراز "مونيتور – إي" غدا الغلاف الجوي للأرض فوق المحيط الهندي ليسقط على الأرض.

جاء ذلك في تقرير نشره سلاح الجو الأمريكي على موقع space – track org الذي يقدم معلومات عن 46 ألف قمر صناعي ومركبة فضائية محلقة في مدار الأرض وما يحدث بها.

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وحسب المعلومات الواردة من سلاح الجو الأمريكي فإن القمر الصناعي الروسي"مونيتور – إي" الذي يحلق في مدار الأرض المنخفض على ارتفاع يتراوح بين 188 و196 كيلومترا فوق سطح الأرض سيسقط الساعة 06.43 يوم 22 سبتمبر في منطقة باحداثيات 7.5 درجة لخط العرض الجنوبي و74.9 درجة لخط الطول الشرقي.

يذكر أن القمر الصناعي الروسي البالغ وزنه 750 كيلوغراما أطلق إلى الفضاء في أغسطس عام 2005 من مطار "بليسيتسك" الفضائي الروسي بواسطة صاروخ "روكوت"، ثم صار يواجه مشاكل تقنية وتوقف عن العمل عام 2011 .

المصدر: نوفوستي