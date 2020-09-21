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اليابانيون يبتكرون مستحضرات تجميل فضائية

الفضاء

اليابانيون يبتكرون مستحضرات تجميل فضائية
Twitter.com
صورة أرشيفية
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بدأ الاخصائيون في شركة Pola Orbis اليابانية العمل على إنتاج نماذج أولية من مستحضرات التجميل الفضائية وذلك للعناية بالبشرة في الفضاء.

وقرر اليابانيون البدء في تصنيع مستحضرات التجميل الفضائية لتطور السياحة الفضائية في العالم بوتائر عالية.

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وقال ناطق باسم الشركة إن مشروع CosmoSkin الذي وضعه الخبراء Pola Orbis سينتج مستحضرات تجميل يستخدمها الإنسان في ظروف انعدام الوزن والطقس الجاف.

وأضاف إن شركة All Nippon Airways اليابانية وافقت على تسليم Pola Orbis طائرات ذات ظروف مناسبة لاختبار منتجاتها.

وقالت الشركة اليابانية إن السياح الفضائيين الأغنياء الذين يريدون الحفاظ على الراحة والمظهر الخارجي الممتاز سيكونون أول من سيستخدمون مستحضرات التجميل الجديدة.

المصدر: تاس

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