"سبيس إكس تعلق إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة

ألغت شركة "سبيس إكس" الأمريكية إطلاق صاروخ "فالكون 9" المخطط له الخميس 17 سبتمبر وعلى متنه مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية "ستارلينك" للاتصالات والإنترنت.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة على "تويتر". وقالت الشركة إنها لم تطلق الصاروخ لمشاكل تواجهها في إعادة المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض، مشيرة إلى أن الحالة التقنية للأقمار الصناعية على ما يرام.

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ويتوقع أن يطلق الصاروخ الساعة 13.57 يوم 18 سبتمبر الجاري بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي.

يذكر أن شبكة "ستارلينك" للأقمار الصناعية مخصصة لضمان الإنترنت السريع للمستخدمين في كل أنحاء الأرض، بما فيها مناطق نائية وذلك بفضل نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية بوزن حتى 500 كيلوغرام في مدار الأرض.

وتعتزم الشركة أن تضمن نهاية العام الجاري الإنترنت العامل بسرعة غيغابيت واحد في الثانية بالدرجة الأولى لسكان جنوب الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم إطلاق 11 ألف قمر صناعي، ما سيكلفها 10 مليارات دولار.

يذكر أن مجموعة أولى من الأقمار الصناعية "ستارلينك" ضمت 60 قمرا صناعيا أطلقت في مايو عام 2019.

المصدر: تاس