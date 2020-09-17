 
مباشر

"روس كوسموس": قمر المشتري كاليستو مناسب لإنشاء قاعدة فضائية مأهولة

الفضاء

Twitter.com
قمر المشتري كاليستو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or5g

ترى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن قمر المشتري كاليستو يمكن اعتباره موقعا مناسبا ثالثا لإنشاء قاعدة مأهولة بعد القمر والمريخ.

ترى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن قمر المشتري كاليستو مناسبا لإنشاء قاعدة مأهولة بعد القمر والمريخ.

إقرأ المزيد
قاطرة فضائية نووية روسية تطلق عام 2030 إلى المشتري
قاطرة فضائية نووية روسية تطلق عام 2030 إلى المشتري

أعلن ذلك المدير التنفيذي في المؤسسة لشؤون المشاريع المستقبلية الواعدة، ألكسندر بلوشينكو.

وقال إن قمر المشتري كاليستو هو مكان ثالث في المنظومة الشمسية بعد القمر والمريخ يصلح لإنشاء قاعدة مأهولة على سطحه.

وأوضح أن قمر المشتري يمتلك كميات هائلة من الجليد المائي. ويقع تحت الجليد محيط مائي غير متجمد. وعلاوة على ذلك فإن العلماء قد سجلوا في كاليستو نشاطا بركانيا، ما يدل على وجود نواة ساخنة في جوف قمر المشتري.

يذكر أن، بلوشينكو، أعلن في وقت سابق عن نية "روس كوسموس" إرسال محطة فضائية علمية إلى المشتري تدفعها قاطرة نووية. ويقضي المشروع كذلك بزيارة القمر والقيام بمناورة الجاذبية بالقرب من الزهرة.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا