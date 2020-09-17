"روس كوسموس": قمر المشتري كاليستو مناسب لإنشاء قاعدة فضائية مأهولة

ترى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن قمر المشتري كاليستو يمكن اعتباره موقعا مناسبا ثالثا لإنشاء قاعدة مأهولة بعد القمر والمريخ.

ترى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن قمر المشتري كاليستو مناسبا لإنشاء قاعدة مأهولة بعد القمر والمريخ.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك المدير التنفيذي في المؤسسة لشؤون المشاريع المستقبلية الواعدة، ألكسندر بلوشينكو.

وقال إن قمر المشتري كاليستو هو مكان ثالث في المنظومة الشمسية بعد القمر والمريخ يصلح لإنشاء قاعدة مأهولة على سطحه.

وأوضح أن قمر المشتري يمتلك كميات هائلة من الجليد المائي. ويقع تحت الجليد محيط مائي غير متجمد. وعلاوة على ذلك فإن العلماء قد سجلوا في كاليستو نشاطا بركانيا، ما يدل على وجود نواة ساخنة في جوف قمر المشتري.

يذكر أن، بلوشينكو، أعلن في وقت سابق عن نية "روس كوسموس" إرسال محطة فضائية علمية إلى المشتري تدفعها قاطرة نووية. ويقضي المشروع كذلك بزيارة القمر والقيام بمناورة الجاذبية بالقرب من الزهرة.

المصدر: تاس