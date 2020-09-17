هل نقلت المحطات السوفيتية الحياة إلى كوكب الزهرة؟

وفقا لفياتشسلاف إيلين، رئيس قسم النظافة والسلامة الصحية في معهد المشكلات الطبية والبيولوجية، لم يكن بمستطاع البعثات السوفيتية نقل الكائنات المجهرية إلى كوكب الزهرة.

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وأشار إيلين، إلى أن محطات Venera و Vega لم تنقل الكائنات المجهرية الحية إلى كوكب الزهرة، لأن هذه الكائنات لاتتحمل درجات الحرارة العالية، وقال، "لا يمكن لهذه الكائنات الصمود، حتى تلك التي لا تتأثر بتقلبات درجات الحرارة، وكذلك جمادية التغذية (التي تتغذى على مواد غير عضوية)، في مثل هذا الجو. كما أن جميع الأشياء التي ترسل من الأرض يتم تطبيعها بعناية على أساس الحجر الصحي الكوكبي ، ويهتم كثيرا بمنع نقل الكائنات المجهرية الأرضية إلى الكواكب الأخرى".

وأضاف الخبير، من السابق لأوانه الحديث عن علامات الحياة على كوكب الزهرة، لأنه لا يعرف فيما إذا كان مصدر الغاز بيولوجيا، أنا أعتقد لا، لذلك أشك في الأمر.

ويذكر أنه في وقت سابق أعلن عن اكتشاف غاز الفوسفين في جو كوكب الزهرة، وربما من أصل بيولوجي. ولم يستبعد البعض في تعليقاته أن تكون المحطات السوفيتية هي التي نقلت الكائنات المجهرية الحية إلى كوكب الزهرة.

وتجدر الإشارة، إلى أن 10 محطات سوفيتية نجحت في الهبوط على كوكب الزهرة .

المصدر: نوفوستي