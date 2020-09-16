"روس كوسموس" لا تعارض التعاون مع أمريكا في مشروع دراسة كوكب الزهرة

أعلن المتحدث باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، فلاديمير أوستيمينكو، أن المؤسسة ليس لديها أي مانع في التعاون مع الولايات المتحدة في مشروع Venera-D المخصص لدراسة كوكب الزهرة.

وفي مقابلة حول الموضوع قال أوستيمينكو: "لم نتحدث قط عن رفضنا التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المشروع، ولم نرفض التعاون الدولي فيه، نحن تحدثنا عن التعاون الدولي الواسع في هذا المجال فقط".

وأضاف "روس كوسموس ترحب بمشاركة الدول الأخرى في هذه المهمة.. لكن وفي نفس الوقت نحن مستعدون للعمل على الجزء العلمي والتنفيذ الفني لهذه المهمة في إطار المشروع المذكور".

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، قد ذكرعلى هامش فعاليات معرض HeliRussia-2020، أن روسيا تخطط لإرسال بعثة إلى كوكب الزهرة إلى جانب مشروع Venera-D المشترك مع الولايات المتحدة.

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ومن جهة اخرى كان المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء في روسيا، ليف زيليوني، قد ذكر في مايو الماضي أن روسيا تعمل على برنامج جديد لاستكشاف كوكب الزهرة، وسيشمل البرنامج إرسال 3 مركبات علمية إلى هذا الكوكب على الأقل.

وتبعا لزيليوني فإن أول رحلة استكشافية لهذا الكوكب ستكون في إطار مشروع Venera-D المقرر إطلاقه قبل بداية 2030، والذي سيتم إدراجه في برنامج الفضاء الموحد القديم لروسيا.

المصدر: نوفوستي