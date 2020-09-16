متى تتوقف الولايات المتحدة عن شراء محركات RD-180 الروسية؟

أعلنت جولي أرنولد، ممثلة شركة United Launch Alliance الأمريكية، أن الشركة تخطط للتوقف عن استخدام محركات RD-180 الروسية في إطلاق صواريخ Atlas-5 في منتصف العقد الحالي.

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وقالت أرنولد، "نخطط حاليا لوقف استخدام محركات RD-180 الروسية في إطلاق صواريخ Atlas-5 في منتصف العقد الحالي". وأضافت، بأن الفترة "قد تتغير وفق طلب الزبائن".

وتجدر الإشارة، إلى أن محركات RD-180 تنتجها شركة "إينيرجيا" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" وتستخدمها الشركة الأمريكية في المرحلة الأولى لصواريخ Atlas-5.

وقد بلغ عدد المحركات التي اشترتها الشركة 116 محركا منها 91 استخدمت ومن المنتظر إرسال ستة محركات أخرى خلال العام الجاري.

ويجري العمل في الولايات المتحدة حاليا على تصميم صاروخ Vulcan ليحل محل صاروخ Atlas-5، مع محرك جديد BE-4 من إنتاج شركة Blue Origin .

ومن المرجح استخدام محرك RD-180 في روسيا لإطلاق صواريخ من الفئة المتوسطة "سويوز-6" والثقيلة "ينيسي".

المصدر: نوفوستي