الصين تطلق 9 أقمار صناعية من مطار فضائي عائم

أطلقت الصين الثلاثاء 15 سبتمبر 9 أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد إلى مدار الأرض. وذلك باستخدام صاروخ CZ – 11 صيني الصنع.

وحسب وكالة "شنخوا" الصينية فإن الأقمار الصناعية أطلقت من سفينة خاصة مجهزة لإطلاق الصواريخ الفضائية في البحر الأصفر.

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وستشكل الأقمار الصناعية من طراز Gaofen-03-1 أساسا لمجموعة الأقمار الصناعية Jilin-1 ومن بينها 3 أقمار صناعية بصرية تابعة للتلفزيون الصيني الحكومي وخدمة الإنترنت الحكومية Bilibili ستقوم بأداء وظيفة تصوير الفيديو و6 أقمار صناعية مخصصة لسبر سطح الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أن الأقمار الصناعية ستستخدم للتصوير الفوتوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة فائقة في مصلحة تقييم حالة الثروات الطبيعية القومية وتخطيط المدن وإزالة آثار الكوارث الطبيعية والصناعية وغيرها من المجالات.

المصدر: تاس