الحكومة الروسية تقرر استخدام القوات الفضائية لإطلاق الأقمار الصناعية المدنية

سمحت الحكومة الروسية باستخدام البنية العسكرية الفضائية لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية "غونيتس – إم".

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمجلس الوزارء الروسي. وقال إن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد وقع قرارا حكوميا بهذا الشأن.

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وأضاف أن المقصود بالأمر هو إطلاق الأقمار الصناعية من طراز "غونيتس – إم" التي نتضمن الاتصال الخلوي لمشغلي الاتصال النقال في مناطق روسية نائية خالية عن هذا النوع من الاتصالات.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الروسية أن القوات الفضائية الروسية ستساعد في إطلاق بضعة أقمار صناعية تم تصنيعها في الجامعات الروسية وكذلك الأقمار الصناعية من فنلندا والولايات المتحدة وكندا ولتوانيا والإمارات العربية وألمانيا إلى جانب الأقمار الصناعية من طراز "غونيتس" للاتصالات.

يذكر أن الأقمار الصناعية ستطلق إلى مدار الأرض في 28 سبتمبر الجاري ونوفمبر المقبل من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

وسيتم إطلاقها لأول مرة بولسطة صاروخ "سويوز- 2 .1 بي" روسي الصنع الذي يحل محل صاروخ "روكوت" أوكراني الصنع.

ويتوقع أن تطلق الأقمار الصناعية من هذا النوع لاحقا من مطار "فوستوتشني" الفضائي في منطقة الشرق الأقصى الروسية.

المصدر: نوفوستي