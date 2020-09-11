روسيا تنجح في اختبار أنظمة جديدة للاتصال في حالات الطوارئ

أعلنت الشركة الروسية المسؤولة عن تطوير أقمار "غونيتس" الصناعية أنها نجحت في اختبار أنظمة جديدة، طورت خصيصا لتأمين الاتصالات في حالات الطوارئ.

وخلال الحديث عن هذه الأنظمة ضمن فعاليات منتدى تتارستان للبتروكيميائيات-2020 قال الخبراء في الشركة: "الجهاز الجديد المخصص لأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ الذي طورته شركتنا نجح في الاختبارات الأولية التي خضع لها.. وخلال الاختبارات تمكن هذا الجهاز من نقل البيانات بنسبة 100% إلى الجهة المستقبلة".

وأشار الخبراء إلى أن "الجهاز الجديد مصمم لإرسال واستقبال البيانات والرسائل والعمل في كافة الظروف ومختلف الأماكن، وفي المناطق الحضرية والمدن، وفي المناطق ذات التضاريس الجبلية أو المكسوة بالغابات، وحتى من على المسطحات المائية".

وكانت الشركة المذكورة قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تعمل على تطوير جهاز جديد لتأمين الاتصالات في حالات الطوارئ، قادر على العمل في الأماكن التي لا تعمل فيها الشبكات الخلوية، وأن هذا الجهاز سيعتمد في نقل البيانات على أقمار Gonets-M التي أنتجتها هي أيضا وتشرف على التحكم بها.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك حاليا منظومة من أقمار "غونيتس" الصناعية، وتعتمد على هذه الأقمار في الاتصالات ومراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية، وكذلك في مراقبة أحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية.

المصدر: تاس