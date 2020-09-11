"سويوز إم إس-17" ستحطم الرقم القياسي بسرعة الوصول إلى المحطة الفضائية

أعلنت ناسا، أن المركبة "سويوز إم إس-17" الروسية، التي من المقرر إطلاقها في أكتوبر المقبل ستحطم الرقم القياسي السابق في سرعة الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية.





وتشير ناسا، إلى أنه من المقرر أن تصل المركبة "سويوز-إم إس-17" إلى المحطة الفضائية الدولية بعد مضي ثلاث ساعات وخمس دقائق على إطلاقها.

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ومن المقرر إطلاق المركبة "سويوز" بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a من مطار بايكونور الفضائي يوم 14 أكتوبر المقبل وعلى متنها طاقم يضم سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف من روسيا وكاتلين روبنز من الولايات المتحدة.

ووفقا لما نشرته ناسا على موقعها الرسمي، من المقرر إطلاق المركبة "سويوز إم إس-17" في الساعة 8.45 بتوقيت موسكو، على أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 11.50 بتوقيت موسكو أي أن رحلتها ستستمر ثلاث ساعات وخمس دقائق. وهذا يعني أنها ستحطم الرقم القياسي السابق الذي سجلته المركبة "سويوز إم إس-06" في سبتمبر عام 2017 والذي كان خمس ساعات و38 دقيقة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ عام 2013 أصبحت مركبات "سويوز" المأهولة تقطع المسافة إلى المحطة الفضائية الدولية خلال أقل من ست ساعات. كما أنه خلال أعوام 2018-2020 قطعت خمس مركبات شحن من نوع "بروغريس" المسافة إلى المحطة الفضائية الدولية بزمن قدره ثلاث ساعات فقط.

المصدر: نوفوستي