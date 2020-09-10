روسيا ستعتمد تقنيات الليزر لعرض الإعلانات في الفضاء!

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة Avant Spaceالروسية أنها أجرت تجارب ناجحة في طبقة الستراتوسفير على جهاز ليزري سيساعد على عرض الإعلانات مستقبلا من الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "الجهاز تم إطلاقه إلى طبقة الستراتوسفير إلى ارتفاعات تبعد 30 كلم تقريبا عن سطح الأرض للتحقق من مستويات سطوع الضوء الذي يطلقه في ظروف مشابهة للظروف الفضائية.. خلال التجارب تأكدنا من جميع الحسابات الموضوعة لهذا الغرض، كوكبة الأقمار الصناعية التي سنطلقها مستقبلا مع هذه التقنيات ستظهر كألمع النجوم في السماء ليلا، وسيضاهي سطوعها سطوع كوكب الزهرة".

وأكدت الشركة "أن الأضواء التي ستصدر عن تقنياتها الجديدة لن تخلق مشكلات للفلكيين في مراقبة الفضاء، فأجهزة الليزر التي ستكون على متن الأقمار الصناعية سيتم تشغيلها فقط عندما تمر الأقمار فوق المدن والمناطق الحضرية الكبرى للأرض، وستكون أشعتها مركزة بطريقة معينة بحيث لا تتعدى حدود المدن".

وأشارت أيضا إلى أن مراقبة مثل هذه التقنيات ستكون متاحة عبر تطبيق خاص بالهواتف المحمولة يتم العمل على تطويره حاليا.

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وكان مدير قسم المشاريع في مؤسسة " URSC" التابعة لـ "روس كوسموس" الروسية، أندريه ديفايف، قد ذكر في فبراير الفائت "أن أول قمرين صناعيين صغيرين مزودين بمصابيح ليزرية، ومخصصين لنشر الإعلانات من الفضاء، سيتم إرسالهما إلى مدارات الأرض عام 2022.

المصدر: تاس