روسيا تخطط لإرسال مركبة فضائية مأهولة بالحيوانات إلى القمر

اقترح خبراء في معهد "فيتسني ماش" الروسي على مؤسسة "روس كوسموس" إرسال مركبة "أوريول" الفضائية الروسية إلى نقطة "لانغرانج" التي تبعد عن الأرض مسافة نحو 315 ألف كيلومتر.

وعلى متنها كائنات أحيائية مختلفة، بما فيها الحيوانات.

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وذلك لإجراء تجارب فضائية أحيائية أثناء التحليق في مدار بعيد حول الأرض يقع في نصف الطريق من الأرض إلى القمر.

جاء ذلك في مقال نشرته الخميس 10 سبتمبر مجلة "الفضاء وتصنيع الصواريخ".

وأعرب كاتبو المقال عن قناعتهم بأنه يجب أن يختلف شكل المركبة المأهولة بالحيوانات عن شكل القمر الصناعي "بيون - إم" الذي سبق لـ"روس كوسموس" أن أطلقته إلى مدار الأرض منذ أعوام. وأوضحوا أن مركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة المخصصة للتحليق إلى القمر هي أفضل مركبة تصلح لتحقيفق هذا المشروع.

يفترض أن تطلق المركبة بصاروخ "سويوز – 5" الروسي الجاري تصنيعه حاليا ووحدة التسريع "فريغات " إس بي أو".

يذكر أن "بيون" هي أسرة من الأجهزة الفضائية المخصصة لإجراء التجارب الأحيائية، بما في ذلك دراسة تأثير الإشعاعات وانعدام الوزن على الكائنات الأحيائية.

وكان الاتحاد السوفيتي قد أطلق عام 1973 أول قمر صناعي من هذا النوع من طراز "كوسموس – 605"، أما روسيا فأطلقت عام 2013 القمر الصناعي البيولوجي "بيون - -إم".

المصدر: تاس