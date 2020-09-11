ناسا تنوي شراء عينات التربة القمرية لدى شركات خاصة

اقترحت ناسا على الشركات الخاصة الأمريكية والأجنبية المشاركة في مناقصة جمع عينات التربة القمرية ونقلها إلى الأرض.

وتقضي شروط المناقصة بأن تسلم الشركات الخاصة عينات التربة القمرية لوكالة ناسا الأمريكية مقابل مكافأة مالية لم تذكر قيمتها.

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جاء ذلك في بيان نشره الخميس 10 سبتمبر مدير ناسا، جيمس برايدنستاين الذي قال إن ناسا عرضت على الشركات الخاصة إعداد اقتراحاتها بشأن استخراج الثروات الطبيعية في الفضاء الكوني. وتعهدت ناسا بدراسة تلك الاقتراحات بمراعاة شروط معاهدة الفضاء الدولية الموقعة عام 1967 وبقية الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة بشأن استخدام الفضاء الكوني.

وأوضح أن الغاية من الاقتراحات هي تدشين عصر جديد في استصلاح الفضاء الكوني لمصلحة البشرية أجمع.

وتشترط المناقصة بأن تجمع كل جهة مشاركة فيها كمية محدودة من الحجارة في أي موقع على سطح القمر وتقدم لـ ناسا مقطع فيديو يثبت واقع إجراء تلك العملية ومواصفات موقع تم جمع العينات فيه وكذلك أن تسلم ناسا العينات القمرية التي تصبح ملكية لها. وسيحق لـ ناسا استخدام العينات في مصلحتها لاحقا.

وتخطط ناسا لاختتام عملية جمع العينات القمرية أو المادة المسماة بـ"ريغوليت" بحلول عام 2024.

وتعهدت ناسا أن تدفع للجهات المشاركة في المناقصة 10% من المكافأة بعد الانضمام إليها و10% من المكافأة بعد إطلاق مسبار إلى القمر و80% من المكافأة بعد نجاح البعثة القمرية.

بينما لم تذكر ناسا قيمة المكافأة .

المصدر: تاس