تعديل مدار المحطة الفضائية قبل إطلاق مركبة "سويوز" المأهولة

سيتم الخميس 10 سبتمبر تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية بواسطة محركات شاحنة "بروغريس – إم إس -14" الملتحمة بها. وذلك قبل إطلاق مركبة "سويوز – 17" المأهولة في أكتوبر المقبل.

صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وقال سيتم تشغيل محركات الشاحنة الفضائية الساعة 23.32 بتوقيت موسكو لتعمل لمدة 225.1 ثانية. ويفترض أن تؤدي تلك المناورة إلى رفع مدار المحطة الفضائية بـ800 متر، أي إلى ارتفاع 419.6 كيلومتر فوق سطح الأرض.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 17" المأهولة يتوقع أن تطلق في 14 أكتوبر المقبل إلى المحطة الفضائية من مطار "بايكونور" الفضائي حاملة على متنها الروسييْن، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود–سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبنس.

ويضم طاقم المحطة الفضائية الآن 3 رواد هم الروسيان، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي، كريس كاسيدي.

المصدر: تاس