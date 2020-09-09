"روس كوسموس" تفحص جاهزية المطار الفضائي العائم لإطلاق مركبات "سويوز"

قامت إدارة مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية وشركة S7 الروسية بتقييم حالة مجمع "المنصة البحرية" الفضائي الروسي.

وفحصتا جاهزيتها لإطلاق صاروخي "سويوز – 5" و"سويوز – 6" الروسيين الواعدين.

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جاء ذلك في بيان نشرته "روس كوسموس" الثلاثاء 8 سبتمبر في صفحتها على "تويتر".

وقال البيان إن خبراء "روس كوسموس" و صاحبة "المنصة البحرية" S7 قاموا بتقييم الأعمال الجارية الخاصة بتأمين جاهزية مطار " Odyssey " الفضائي العائم وسفينة القيادة التابعة له لإطلاق صاروخي "سويوز – 5" و"سويوز – 6" الروسيين الواعدين اللذين يقوم مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية بتصنيعهما.

يذكر أن مجمع "المنصة البحرية " يتضمن مطار "أوديسيه" الفضائي العائم وسفينة القيادة. وأطلق المجمع الفضائي العائم 32 صاروخا أوكراني الصنع من طراز "زينيت"منذ عام 2014، ثم تم تعليق عمل المطار الفضائي العائم واشترته عام 2016 شركة الطيران الروسية S7 التي نقلته في 30 مارس الماضي من شاطئ الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي حيث تقوم بترميمه.

المصدر: تاس