مطار "فوستوتشني" الفضائي يتسلم معدات لإطلاق صواريخ "أنغارا" الجديدة

نشرت وسائل إعلام روسية فيديوهات توثق استقبال مطار "فوستوتشني" الفضائي لدفعة من المعدات المخصصة لإطلاق صواريخ "أنغارا" الثقيلة الجديدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فقد وصل إلى المطار عدة أجزاء من المنصات المخصصة لإطلاق صواريخ أنغارا، إضافة إلى أجزاء من حجرات الضغط التي ستستخدم مستقبلا في تفقد المركبات الفضائية، وبعض الأجزاء التي وصلت إلى المطار كان وزنها 50 طنا، فيما بلغ الوزن الإجمالي للمعدات المستلمة أكثر من ألفي طن.

وحول هذا الحدث قال مدير مركز "تسينكي" في مركز "فوستوتشني" الفضائي، رومان بابكوف: "هذا حدث فريد بالفعل، ويحدث لأول مرة، هذه أول مرة يتم فيها تسليم معدات إلى المطار عبر هذا المسار البحري والبري، العملية كانت معقدة تقنيا نوعا ما، لقد تطلب الأمر إنشاء طرق مؤقتة خاصة".

وتعمل روسيا على تجهيز مطار"فوستوتشني" الفضائي الخاص بها بمنصات إطلاق ومنشآت جديدة لتكون قادرة في غضون 3 سنوات بالاعتماد على هذا المطار لإطلاق صواريخ "أنغارا" الثقيلة، ما سيؤمن لها استقلالية في إطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية من أراضيها.

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وتجري في المطار المذكور حاليا أعمال بناء لمجمع إطلاق جديد للصواريخ، وفي هذا الموقع تم تركيب خزانات خاصة للأكسجين والنيتروجين، كما تم تركيب تسعة أنظمة لازمة للإطلاق من أصل 31 يجب أن تتوفر هناك، ويستكمل تركيب منصة إطلاق سيتم الانتهاء من العمل عليها قريبا.

المصدر: زفيزدا