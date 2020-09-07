الجيش الأمريكي يحدد موقع المركبة الفضائية السرية الصينية

رصدت القوات الأمريكية موقع المركبة الفضائية الصينية التجريبية، التي يعتقد الخبراء الروس أنها نظيرة للمكوك الأمريكي X-37B، في مدار قريب من الأرض.





ويفيد موقع space-track.org، بأن الجيش الأمريكي، بعد إعلان الصين عن إطلاق صاروخ النقل Changzheng-2F وعلى متنه مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام، في رحلة فضائية قصيرة لاختبار الأجهزة والمعدات، بدأ في مراقبة تحليق هذه المركبة في الفضاء.

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ووفقا لبيانات الجيش الأمريكي، تم رصد هذه المركبة التي وفق كتالوج التصنيف الدولي للأجسام الفضائية منحت الرمز 2020-063A ورقم 46389 ، في مدار بزاوية ميل 50.2 درجة، أدنى ارتفاع له 332 كيلومترا وأعلاه 348 كيلومترا.

ويذكر أن الخبير الروسي إيفان مويسييف، رئيس معهد السياسة الفضائية ، كان قد أشار في تصريح لوكالة نوفوستي، إلى أن المعلومات المحدودة جدا والضئيلة عن هذه المركبة، تشير إلى أن الصين يمكنها إطلاق نظير للمكوك الفضائي الأمريكي X-37B.

ومن جانبه قال إيغور ليسوف، وفقا لمعلومات من مصادر غير رسمية وشبه رسمية، منذ سنوات تعمل الصين على تصميم مركبة فضائية مجنحة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المكوك الفضائي الأمريكي X-37B الذي أنتجته شركة بوينغ منذ عام 2010 قام بخمس رحلات فضائية استمرت أقصرها 225 يوما وأطولها 780 يوما، كان خلالها يجري تجارب لمصلحة القوات الجوية الأمريكية.

ولم يستبعد دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" استخدام هذا المكوك الفضائي لحمل الأسلحة.



وقد أعلن مصدر في القوات الروسية، أنهم يتابعون مناورات هذا المكوك باستمرار.

المصدر: نوفوستي