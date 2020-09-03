اختبار وحدة تعجيل صواريخ الرحلات إلى القمر والمريخ

أجرت وكالة الفضاء الأمريكية اختبارا شاملا ناجحا لوحدة التعجيل الخاصة بالصواريخ التي ستحمل مركبة أوريون إلى القمر والمريخ.

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وقد تضمنت الاختبارات التي جرت يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 في ميدان بولاية يوتا، تشغيل المحرك، المثبت أفقيا، لمدة 120 ثانية، من أجل التحقق من كفاءته وجودة المواد المستخدمة في وحدة التعجيل، وتقييم إمكانية المواد الجديدة وغير ذلك.

ويذكر أن صواريخ SLS (Space Launch System) ستكون مزودة بوحدتي تعجيل توفر ثلاثة أرباع قوة الدفع اللازمة للوصول إلى المدار ومن ثم تنفصل.

وهذه الصواريخ مخصصة لحمل مركبة Orion الفضائية الأمريكية الجديدة، التي من المقرر أن تحمل رواد الفضاء إلى القمر عام 2024 ، ولاحقا الرحلات إلى الفضاء البعيد بما فيها إلى المريخ.

وكان من المقرر إجراء أو اختبار لصاروخ من هذا النوع في عام 2019، ولكنه تأجل إلى عام 2020. ووفقا للجدول الزمني المعتمد، سيكون أول إطلاق لهذا الصاروخ في مهمة "Артемис-1" عام 2021.

المصدر: نوفوستي