روسيا تطلق دفعة من أقمار الاتصالات الصناعية هذا العام

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن روسيا عازمة على إطلاق دفعة جديدة من أقمار الاتصالات إلى مدارات الأرض قبل نهاية العام الجاري.

وتبعا للمصادر فإن "روسيا لديها خطة مبدئية لإطلاق ثلاثة أقمار اتصالات من نوع Gonets-M هذا العام، وموعد الإطلاق سيكون على الأغلب 16 نوفمبر القادم".

وفي وقت سابق من هذا العام كان مدير شركة "ريشيتنيوف" الروسية، نيكولاي تيستويدوف، قد ذكر "أن روسيا من المحتمل أن تطلق 6 أقمار من نوع Gonets قبل نهاية 2020".

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر مطلعة في مجال الفضاء أن روسيا من المفترض أن تطلق صاروخا من نوع Soyuz-2.1b من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية في 28 سبتمبر القادم، تمام الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، سيحمل هذا الصاروخ إلى مدارات الأرض 3 أقمار اتصالات صناعية روسية.

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وصممت روسيا منظومة Gonets "غونيتس" لتضم أقمارا صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة، وتوفر الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية.

المصدر: نوفوستي