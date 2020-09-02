العلماء الروس يدرسون إمكانية نشر منظومة ملاحة قمرية

تدرس شركة "ريشيتنيوف" الروسية للأنظمة الفضائية المعلوماتية مهام ومكونات المنظومة المستقبلية للملاحة الفضائية في القمر.

ويتوقع أن تضم المنظومة 24 قمرا صناعيا من شأنها تزويد البشر بمعلومات عن احداثيات موقعهم ، كما ستضمن لهم اتصالا غير منقطع على سطح القمر.

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أعلن ذلك مدير عام الشركة ، نيقولاي تستوبدوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وحسب ،تستويدوف، فإن الشركة قد درست تلك المسألة ولديها حسابات دقيقة بهذا الشأن.

وقال:" نقوم حاليا بتقييم عدد الأقمار الصناعية اللازمة لنا ومواصفات مدارها ومهامها وما إلى ذلك. وتشبه بعض الأجهزة والتكنولوجيات تلك التي نستخدمها على الأرض وفي مدارها، بشرط أن تدخل فيها تعديلات. وبمجرد تلقينا أمرا بتصميم منظومة ملاحة قمرية أو نظام اتصال قمري سنكون جاهزين لتقديمهما".

وأوضح مدير عام الشركة أن الحد الأدنى بالنسبة لملاحة القمر هو 24 قمرا صناعيا. لكن مكونات مجموعة الأقمار الصناعية تتوقف على سرعة ومراحل استيطان القمر.

وقال إن تصميم القمر الصناعي للملاحة القمرية سيكون أبسط منه في مدار الأرض، مع العلم أن أقمار مدار الأرض تعد أقمارا متعددة المهام.

يذكر أن روسيا قد وضعت برنامج استصلاح القمر الذي سيبدأ عام 2021 بإرسال البعثة القمرية "غير المأهولة "لونا – 25"، ثم يخطط لإرسال بعثات مأهولة وإنشاء قاعدة قمرية في القطب الجنوبي للقمر.

المصدر: تاس