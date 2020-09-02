خبير روسي يبدد أسطورة عن إدمان رواد الفضاء الروس على الشمرة

قال الرئيس السابق لقسم الأغذية الفضائية في المعهد الروسي للدراسات الطبية والبيولوجية، ألكسندر أغورييف، إن رواد الفضاء الروس لم يطلبوا إرسال الشمرة إلى المحطات الفضائية.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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يذكر أن الصحفية البريطانية، ليزا هايزلداين، كانت قد تحدثت لمجلة New Statesman عن ميل غريب لرواد الفضاء الروس إلى تناول وجبات طعام تتضمن الشمرة وحاولت أن توضح لماذا يضيف الروس هذا النوع من التوابل إلى الوجبات في كل مكان وزمان.

وحسب الصحفية فإن الروس يحبون الشمرة إلى درجة أن رواد الفضاء يطلبون بإيصالها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال، ألكسندر أغورييف:" لا أعرف شيئا عن الشمرة ولم تتضمنها أية قائمة للمواد الغذائية التي أرسلت إلى رواد الفضاء الروس. ولدينا قوائم بالخضروات والفواكه الطازجة تضم الطماطم والبصل والثوم والبرتقال وغيرها. ولا تتضمن حتى اليوسفي والخيار لأنهما لا يحفظان لمدة طويلة.

وأكد غياب طلبات بإرسال الشمرة إلى المحطات الفضائية منذ عام 1968 حين تولى رئاسة قسم الأغذية الفضائية في المعهد.

المصدر: نوفوستي