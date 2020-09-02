جامعة مينسك تعتزم إطلاق قمر صناعي بيلاروسي ثان لها

وقع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو مرسوما رئاسيا لإطلاق جامعة بيلاروس الحكومية للقمر الصناعي الثاني التابع لها عام 2021.

أفادت بذلك الاثنين 31 أغسطس وكالة "بلتا" البيلاروسية نقلا عن مصدر لها في الديوان الرئاسي.

إقرأ المزيد

حسب المرسوم فإن وزارة التعليم البيلاروسية تتولى كل التحضيرات اللازمة لإطلاق القمر الصناعي. وأشار المرسوم كذلك إلى مصادر تمويل المشروع. فيما لم يذكر مطارا فضائيا سينطلق منه القمر الصناعي.

يذكر أن الجامعة البيلاروسية الحكومية في مدينة مينسك تطلق قمرا صناعيا ثانيا لها. وقد أطلقت القمر الصناعي الأول في أكتوبر عام 2018 من أحد المطارات الفضائية الصينية.

وقالت الوكالة البيلاروسية إن الأساتذة والطلاب في الجامعة هم الذين نفذوا كل الأعمال الخاصة بتصميم وتصنيع القمر الصناعي الثاني الذي يمتلك قدرات أكبر على إجراء التجارب في مجال الفيزياء الفضائية باستخدام قطع غيار بيلاروسية الصنع مقارنة بالقمر الصناعي السابق.

يذكر أن القمر الصناعي البيلاروسي الأول أطلق عام 2012 من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي

المصدر: تاس