بعد زيادة ثروته 8 مليار دولار يوم أمس إيلون ماسك يعلن عن موعد أول رحلة لـ "ستارشيب"

أعلن إيلون ماسك، عن احتمال أن تقوم المركبة الفضائية "ستارشيب" Starship بأول رحلة مأهولة إلى المدار القريب من الأرض في السنة المقبلة.

إقرأ المزيد



وأشار ماسك إلى أن الرحلات الأولى "قد لا تحقق النتائج المرجوة"، وأضاف أن السبب يعود لكوننا "نعمل في منطقة غير مدروسة بعد".

وتجدر الإشارة، إلى أن التجارب التي أجريت في شهر أغسطس المنصرم، بينت أن النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" تمكن من الارتفاع حتى 150 مترا فقط فوق سطح الأرض، كما أن الاختبارات السابقة انتهت جميعها بانفجار النماذج.

وفي نهاية المطاف ستكون هذه المركبات مخصصة للرحلات إلى كوكب المريخ.

وقد وجهت إلى إيلون ماسك وشركته سبيس إكس انتقادات كثيرة بسبب تنبؤاتهم الطموحة جدا لتطور التكنولوجيا، لكن المستثمرين يثقون بالمخترع الجذاب، الذي زادت ثروته يوم أمس، الاثنين 31 أغسطس 2020، بمقدار 8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسهم شركته الأخرى المنتجة لسيارات "تسلا" الكهربائية.

المصدر: نوفوستي