 
مباشر
عاجل
إصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي

"فالكون-9" يحمل إلى الفضاء قمرا صناعيا لسبر الأرض

الفضاء

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omsv

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن نجاح إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه القمر الصناعي الأرجنتيني SAOCOM لسبر الأرض.

إقرأ المزيد
مقارنة بين صاروخي النقل:
مقارنة بين صاروخي النقل: "أنغارا" الروسي و"فالكون-9" الأمريكي

وتشير الشركة إلى أن عملية الإطلاق جرت في الساعة 19.18 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 2,18 بتوقيت موسكو)، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا. وتضيف الشركة في بيانها، استخدمت في هذا الصاروخ المرحلة الأولى التي سبق أن استخدمت في إطلاق ثلاثة صواريخ فالكون-9. وتنوي الشركة الاحتفاظ بها لاستخدامها في إطلاق صاروخ آخر.

والقمر SAOCOM 1B ، من إنتاج وكالة الفضاء الأرجنتينية CONAE، وهو ثاني قمر في مجموعة SAOCOM (الأول أطلق عام 2018)، المخصصة لمراقبة الظروف المناخية على الأرض، بما فيها قياس رطوبة التربة وجمع المعلومات اللازمة لقطاع الزراعة والغابات في الأرجنتين.

وحمل الصاروخ فالكون-9 إلى الفضاء أيضا قمرين صناعيين صغيرين GNOMES 1 وTyvak 0172.

ووفقا لشركة سبيس إكس، القمر GNOMES 1 هو الأول من مجموعة تتكون من 20 قمرا تنتجها شركة PlanetiQ الأمريكية مهمتها دراسة تاثير الغلاف الجوي على إشارات أقمار منظومات الملاحة: GPS وغلوناس وGalileo وBeidou.

ولم تذكر الشركة أي معلومات عن القمر Tyvak 0172  واكتفت بالإشارة إلى أنه من إنتاج شركة Tyvak Nano-Satellite Systems.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا