"فالكون-9" يحمل إلى الفضاء قمرا صناعيا لسبر الأرض

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن نجاح إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه القمر الصناعي الأرجنتيني SAOCOM لسبر الأرض.

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وتشير الشركة إلى أن عملية الإطلاق جرت في الساعة 19.18 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 2,18 بتوقيت موسكو)، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا. وتضيف الشركة في بيانها، استخدمت في هذا الصاروخ المرحلة الأولى التي سبق أن استخدمت في إطلاق ثلاثة صواريخ فالكون-9. وتنوي الشركة الاحتفاظ بها لاستخدامها في إطلاق صاروخ آخر.

والقمر SAOCOM 1B ، من إنتاج وكالة الفضاء الأرجنتينية CONAE، وهو ثاني قمر في مجموعة SAOCOM (الأول أطلق عام 2018)، المخصصة لمراقبة الظروف المناخية على الأرض، بما فيها قياس رطوبة التربة وجمع المعلومات اللازمة لقطاع الزراعة والغابات في الأرجنتين.

وحمل الصاروخ فالكون-9 إلى الفضاء أيضا قمرين صناعيين صغيرين GNOMES 1 وTyvak 0172.

ووفقا لشركة سبيس إكس، القمر GNOMES 1 هو الأول من مجموعة تتكون من 20 قمرا تنتجها شركة PlanetiQ الأمريكية مهمتها دراسة تاثير الغلاف الجوي على إشارات أقمار منظومات الملاحة: GPS وغلوناس وGalileo وBeidou.

ولم تذكر الشركة أي معلومات عن القمر Tyvak 0172 واكتفت بالإشارة إلى أنه من إنتاج شركة Tyvak Nano-Satellite Systems.

المصدر: نوفوستي